NBA／維金斯生涯首次例行賽板凳 勇士教頭：將維持這套先發

維金斯（Andrew Wiggins）職業生涯前656場例行賽都先發，隨著自己和勇士隊陷入低潮，總教練柯爾（Steve Kerr）決定做出重大改變，用新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）取代他先發，不過勇士仍以113：121不敵快艇。

柯爾賽後受訪時表示，儘管球隊輸球，未來幾場會繼續維持這套新先發組合，「波傑姆斯基為先發增加進攻發動機，他是偉大的籃板手和充滿競爭力的優秀防守者。庫明加（Jonathan Kuminga）也配得上時間，隨著格林（Draymond Green）缺陣，這是一個絕佳機會。」

柯爾接著談到替補陣容，「我喜歡保羅（Chris Paul）和薩里奇（Dario Saric）板凳出發，鞏固這支球隊。我們是一支有深度的球隊，維金斯和穆迪（Moses Moody）從板凳出發，這些傢伙都是好球員。」

維金斯本場比賽打22分鐘，9投4中得到9分3籃板，柯爾盛讚他的表現，「我認為他處理的方式很棒，他帶來能量，撲在地上衝搶球權，他還防守雷納德（Kawhi Leonard），給我們足夠的身材和運動能力。」

「這就是維金斯，一個偉大的隊友和職業球員。這個時刻對他來說不輕鬆，但我知道他是誰，知道他的個性，我相信他。」柯爾說。