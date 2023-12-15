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NBA／熱火戰力迎接好消息 赫洛有望下週傷癒回歸
熱火得分好手赫洛（Tyler Herro）先前11月9日在面對灰熊比賽中不慎扭傷右腳踝，經過診斷確認為2級扭傷，之後一路休息至今。不過好消息是，有報導指出，赫洛有機會在下週二或週四的比賽中回歸。
赫洛受傷後先穿10天的保護靴，並在兩週之後重新接受評估。當時總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）也對外表示，赫洛持續恢復之中，且狀態很不錯。
這個賽季赫洛一共出賽8場，平均可以攻下22.9分5籃板4.6助攻1.4抄截，在他休兵期間，熱火取得10勝7敗的成績，目前排名東區第7。
熱火下週二將會面對西區龍頭灰狼，週四則是與魔術交手。
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