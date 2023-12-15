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NBA／哈登生涯破25000分！史上第24人、現役第3人

中央社／ 台北15日電
哈登成為現役第3位突破25000分的球員。 路透社
哈登成為現役第3位突破25000分的球員。 路透社

洛杉磯快艇今天對戰金州勇士，明星後衛哈登（James Harden）單場拿下28分，生涯總得分突破2萬5000分大關，率隊以121比113獲勝，賞給勇士3連敗。

洛杉磯快艇近期拉出一波5連勝，今天在主場迎戰勇士，過去4戰吞3敗的勇士，前鋒格林（Draymond Green）又因朝鳳凰城太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）臉部揮拳，遭聯盟無限期禁賽。

在少了防守大將格林後，勇士今天變陣，由庫明加（Jonathan Kuminga）頂替近況不佳的維金斯（Andrew Wiggins）先發位置。

勇士射手湯普森（Klay Thompson）開局就展現火熱手感，命中2顆三分球、連得8分，而開賽慢熱的快艇很快找回節奏，以29比28領先，次節快艇更靠著哈登單節大爆發，獨攬13分，將領先分數擴大至13分。

勇士湯普森第3節4顆三分球，加上保羅（Chris Paul）第3節尾聲也在外線開火，追成93比99，決勝節雙方一度僵持不下，哈登、雷納德（Kawhi Leonard）與鮑威爾（Norman Powell）輪流挺身而出，幫助快艇以8分差迎接勝利，收下6連勝。

快艇喬治（Paul George）儘管因左髖痠痛，本季首度缺陣，但球隊依舊收下近14場比賽第11場勝利，哈登繳出28分、7籃板、15助攻，完成生涯2萬5000分里程碑，為史上第24人，在現役球員中僅次於詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant）；隊友雷納德貢獻27分、8籃板，鮑威爾進帳21分。

勇士射手湯普森單場飆進8顆三分球、轟下本季個人新高30分，而柯瑞（Stephen Curry）狀態不佳，17投5中，僅得17分。

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