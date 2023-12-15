NBA／戈貝爾同情格林盼早日康復 柯瑞相信他能克服障礙

勇士隊格林（Draymond Green）半個月前才對灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）使出鎖喉技，遭聯盟禁賽5場。不料，前天又使出右勾拳，痛擊太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic），被聯盟無限期禁賽。戈貝爾今天受訪時坦言很同情格林，希望他能好起來。

灰狼今天以119：101大勝獨行俠，戈貝爾得到8分12籃板。他賽後受訪時被問到格林遭禁賽一事，他表示很同情格林，「可以看見內心不健康的人正在受苦，聯盟把他的比賽奪走，希望他趕快好起來，像我們一樣，每晚都能快樂地上場競爭。」

戈貝爾認為聯盟的做法是必要的，因為格林正危及其他球員的安全，由於禁賽時間長短不確定，他無法就是否公平發表意見。

勇士今天少了格林，終場以113：121不敵快艇。柯瑞（Stephen Curry）賽後受訪時提出看法，「格林不能做他一直在做的事，他知道這點，我們知道，每個人都知道需要改變。我認為這是尋找答案的過程，每個人爬山都會遇到障礙，這件事就是格林的障礙，我相信他能克服這點，無論需要多久時間。」