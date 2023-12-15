NBA／「字母哥」還想搶球嗎？溜馬一年合約迎回「空手道大師兄」

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，溜馬決定以一年合約簽回上季效力的「實力派」老將強森（James Johnson）。此消息一出，許多媒體人和球迷都開玩笑表示，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）以後還要跟溜馬「搶球」時，最好要三思了。

現年36歲的強森是在2009年選秀會以首輪16順位加入公牛，之後陸續待過暴龍、國王、灰熊、熱火、灰狼、獨行俠、鵜鶘、籃網、溜馬等隊，可說是聯盟標準浪人，生涯累積出賽765場，其中243場擔任先發，平均得到7.6分3.5籃板2.1助攻。溜馬簽下強森後，主要陣容累積達15人，呈現滿員狀態。

《印第安納波利斯星報》指出，溜馬找回了一位經驗豐富備受隊有信賴尊敬的老將，而且也是任何人都不敢招惹的悍將，包括少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）也對他為球隊所做的貢獻十分推崇，強森同樣也表明永遠支持哈利伯頓的態度。

強森球場之外最讓人津津樂道的莫過於他的「武力值」。出身武術世家的強森，本身擁有空手道黑帶，他在MMA綜合格鬥賽留下7勝0敗的戰績，而在自由搏擊賽事更有著20勝0敗的全勝表現。在NBA賽場上也是以打死不退的硬漢精神聞名。

美國媒體《The Athletic》在上個賽季曾做了一項球員調查，其中一個問題就是，他們最不想和哪個球員幹架。結果強森獲得高達41.1%的支持，高居榜首，亞當斯（Steven Adams）則以27.8%排名在後。

先前安戴托昆波為了要拿單場64分比賽用球作紀念，和溜馬爆發衝突，一度還衝向對手休息室想搶回那顆球，導致雙方一度陷入僵持。不過以後溜馬有了老大哥強森坐鎮，「字母哥」恐怕就不敢這麼衝動挑釁了。

NBA記者席格爾（Brett Siegel）就發文調侃：「看來溜馬已經在準備好與公鹿進行街頭格鬥了！」籃網記者馬隆里（Cody Mallory）則說，「溜馬已經在為下一次對戰公鹿的比賽做準備了嗎？」還有溜馬球迷搞笑地說：「這下子我們能夠保住一整年的比賽用球了。」