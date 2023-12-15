NBA／先發五虎強勢飆分力斬騎士 綠衫軍主場開季12連勝

塞爾蒂克今天在泰托姆（Jayson Tatum）27分帶領下，先發5人得分全都達雙位數，終場就以116比107擊敗騎士，本季主場12勝0敗，獨步全聯盟。

波士頓塞爾蒂克今年球季組成驚人的先發5虎，今天連續2場迎戰克里夫蘭騎士，綠衫軍靠著先發5人得分都達雙位數的平均火力攻擊下，拿下過去7場比賽的第6勝。

Tatum to the rack ‼️



Cavs-Celtics | Live on NBA TV

📲 https://t.co/82vZlGgjjB pic.twitter.com/pHWefGQxpG — NBA (@NBA) 2023年12月15日

根據美國媒體統計，本季塞爾蒂克先發5人包括泰托姆、布朗（JaylenBrown）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、懷特（Derrick White）、哈勒戴（Jrue Holiday）得分都在雙位數的情況下，戰績是9勝0敗。

塞爾蒂克首節以33比24領先，半場結束繼續擴大為65比54分的雙位數領先；第3節騎士單節回敬33比25的攻勢，但最後一節騎士熄火，受限於塞爾蒂克的嚴密防守，單節僅投進7球、拿下20分，還是被塞爾蒂克留下勝利。

騎士「蜘蛛人」米契爾（Donovan Mitchell）攻下全場最高的31分，他在上半場就攻下21分，但其他的先發球員沒有給予太多幫助，反而是替補出賽的勒佛特（Caris LeVert）拿下全隊次高的26分。

拿下3連勝的塞爾蒂克，暫時以18勝5敗的戰績傲視全聯盟，而綠衫軍每場平均勝分8.5分，在全聯盟也僅次於費城76人的9.3分。