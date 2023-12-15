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NBA／首位連7季奪雙位數大三元 約柯奇率金塊破網3連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
約柯奇(左)再創大三元紀錄。 路透社
約柯奇(左)再創大三元紀錄。 路透社

近期擺脫連敗低潮的衛冕軍金塊，今天回到主場迎戰來訪的籃網，在球隊一哥約柯奇（Nikola Jokic）僅打三節30分鐘就拿下26分10助攻15籃板領軍下，最終金塊就以124：101收下3連勝，約柯奇也成為史上第三位在開季前25場就至少拿下10次大三元的球員。

金塊在日前迎回傷兵卻苦吞3連敗後，近兩場客場之旅又陸續擊敗老鷹與公牛，球隊狀態止跌回升，而今天在主場迎戰籃網，金塊更是在約柯奇領軍下前三節打完就取得23分領先。

而約柯奇也在前三節打完後就已經收下26分10助攻15籃板，成為繼「大O」羅伯森（Oscar Robertson）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）後，史上第三位在賽季前25場比賽就至少拿下10次大三元的球員，其中又以羅伯森在前25場拿下15次大三元最多，衛斯特布魯克則有一次12場與10次演出；此外，約柯奇也成為NBA史上首位連續7個賽季都至少有10次大三元演出的球員。

除了約柯奇表現搶眼外，金塊今天也展現多點開花的攻勢，共計有6人得分上雙，其中包括華森（Peyton Watson）、傑克森（Reggie Jackson）與皮克特（Jalen Pickett）三名板凳球員，今天金塊光是板凳得分就高達58分，展現衛冕軍的雄厚板凳深度。

至於前一場讓三巨頭首次聚首的太陽敗行而歸的籃網，今天進攻手感降溫，團隊僅投進8顆三分球，其中以丁威迪（Spencer Dinwiddie）攻下17分表現最佳。

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