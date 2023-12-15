NBA／格林被禁賽勇士又省奢侈稅 總管無法保證他改過自新
勇士前鋒格林（Draymond Green）使出右勾拳攻擊太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic），遭聯盟無限期禁賽。他將接受心理輔導，達成聯盟與球隊的一些條件後，才能重回球場。
NBA薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，格林如果被禁賽少於20場，每場損失15.4萬美元薪水；如果禁賽超過20場，每場損失20.3萬美元。格林每被禁賽1場，勇士可節省51.9萬美元奢侈稅金。
勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）今天受訪時表示，會和格林保持聯繫，不會置之不理，「這是我們要面對的問題，格林需意識到自己的行為是不對的。他仍是那個精力充沛、好勝心強的球員，但情緒控管要做得更好。」
鄧利維坦言無法保證格林改過自新，「我們將繼續做正確的事幫助他，我們過去在這方面做得不錯，將繼續努力解決這一切。最重要的不是懲罰，而是給予幫助。」
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