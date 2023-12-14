NBA／讚溫班亞瑪天份高 戴維斯：交手很有樂趣

馬刺隊的法國選秀「狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天和湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis）上演頂尖長人對決，兩人飆分都超過30分，最終由37分的戴維斯率隊以122：119「踢館」成功，但也讚對手天份極佳，交手充滿樂趣。

兩名優質長人今天多次對位，戴維斯第二節3分57秒在溫班亞瑪前將球猛灌進框，第四節末溫班亞瑪則在戴維斯防守下連飆2記三分彈，讓馬刺看到止敗機會。

最終戴維斯繳出37分、10籃板和4抄截，溫班亞瑪則有30分、13籃板、6阻攻，成為1998年前輩鄧肯（Tim Duncan）後，第一位新秀年就有單場30分、10籃板和6阻攻的選手。

戴維斯提到，溫班亞瑪充滿天賦，有許多得分手段，今天就完全展現，「但他對陣很有趣，這是當然的。」

戴維斯讚說，溫班亞瑪的發揮讓馬刺保有競爭力，「他被討論很久了，從海外開始，到夏季聯賽和現在都是。他們球隊很明顯打得掙扎，但他打得非常好。」

馬刺今天第四節轟下45分，不過戴維斯全場37分也有11分集中在決勝節，助隊以3分差驚險奪勝。