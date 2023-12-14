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NBA／最高薪2大教頭 球隊竟包辦東、西區爐主

中央社／ 台北14日電
馬刺教頭波波維奇。 路透
馬刺教頭波波維奇。 路透

NBA年薪最高的2大教練馬刺帕波維奇、活塞威廉斯本賽季都遇到大災難，馬刺已吞下破隊史紀錄的18連敗，活塞21連敗追平隊史最差，戰績皆墊底，就連外媒也在議論2人何時會下台。

74歲的帕波維奇（Gregg Popovich）是NBA本季最老的教練，他在暑假期間和聖安東尼奧馬刺簽下5年8000萬美元（約新台幣24.8億元）、平均1600萬美元的年薪，也是本季最高薪教練。

52歲的威廉斯（Monty Williams）同樣在夏天和底特律活塞簽下6年7850萬美元（約新台幣24.3億元）的合約，平均年薪1300萬美元，是全NBA第2高薪的總教練。

偏偏2人今年帶隊戰績都慘不忍睹，馬刺在今天敗給湖人後吞下18連敗，目前3勝20敗西區墊底；活塞今天敗給76人後，吞下追平隊史最長的21連敗，目前2勝22敗東區墊底、聯盟最差。

帕波維奇從1996年就擔任馬刺總教練至今，生涯已率隊拿過5次總冠軍、3次最佳教練。不過外媒Sportskeeda卻寫道，帕波維奇在本季球員整合方面做得不好，他仍一直嘗試各種組合，即便有了溫班亞瑪（Victor Wembanyama）這樣的球員加入，球隊還是處在「重建」模式。

威廉斯本季在活塞的處境更加艱難，儘管球隊擁有許多潛力新秀，但始終無法反映在戰績上。外媒提到，雖然康寧漢（Cade Cunningham）、杜倫（Jalen Duren）、湯普森（Ausar Thompson）3人皆打出不錯的績效，但其他球員都無法配合得上。

根據美國媒體Sports Illustrated報導，NBA史上最長連敗紀錄是2015年費城76人的28連敗，次多的是1982年克里夫蘭騎士的24連敗，第3多的則是金塊、山貓（現為黃蜂）共同保持的23連敗。

看著2隊連敗不止，有不少美國網友都揶揄寫道：「至少這2隊在明年1月11日（雙方首度交手）一定會有一支球隊止敗。」

活塞教頭威廉斯。 美聯社
活塞教頭威廉斯。 美聯社

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