NBA／想將球給媽媽 字母哥稱不確定是否拿到比賽用球

公鹿在今天與溜馬之戰賽後爆發了爭奪比賽用球的衝突事件，拿下生涯新高64分的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）雖然在賽後順利拿回球，並希望將它送給媽媽留作紀念，不過他也認為拿回的球與比賽用球不大相同，這也讓他不確定是否真的拿回了今天比賽用球。

安戴托昆波在今天與溜馬之戰奮力拿下64分，包括在第四節攻下26分，帶領公鹿扳倒作客的溜馬，不過比賽結束後溜馬助教將比賽用球帶走，想要送給今天拿下職業生涯首分的新秀希布維（Oscar Tshiebwe），卻意外引發同樣想留下球的安戴托昆波不滿，導致兩隊間出現搶球風波。

對於賽後雙方的衝突事件，溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）表示，這起衝突事件不該發生，尤其比賽用球本來就有兩顆，「賽後的狀況讓人感到遺憾，雙方對於比賽用球似乎有些誤會，這是希布維在NBA的第一次正式得分，過去我們應該能收下這顆球，但我們忽略了安戴托昆波的紀錄，幾分鐘後他們的球員走到我們休息室外的走廊，並且有一些爭吵，甚至我們的總經理還被他們肘擊肋骨。」

The Pacers allegedly kept the game ball after Giannis Antetokounmpo’s historic night and the Greek Freak appears to have ran after it 💀



He also had a heated conversation with Tyrese Haliburton right back on the court.



(via @SportsCenter)pic.twitter.com/R9EGZbVwtI — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2023年12月14日

至於安戴托昆波則解釋，希望能將那顆球送給媽媽留作紀念，儘管事後公鹿主場人員將球送回到他手中，但他並不確定是不是就是那顆比賽用球，「我後來拿到球，但感覺並不像今天的用球，更像是一顆新的球，不過這並不算什麼，生活還是會繼續。」

“I have a ball but I don’t know if it’s the game ball. It doesn’t feel like the game ball to me. It feels like a brand new ball… I played 35 minutes today. I know what the game ball felt like.”



Giannis Antetokounmpo on the situation with the game ball 😳pic.twitter.com/RAQ5f9wezZ — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2023年12月14日

安戴托昆波甚至還透露，在公鹿奪冠那年，最終球隊也沒能拿到奪冠那場比賽的用球，「在總決賽第六場賽後，我們也沒有拿到比賽用球，這是很不幸的狀況，我過去沒有見過這種事情發生，但我對此也沒什麼好說的。」