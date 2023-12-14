NBA／生涯新高vs.生涯首分 字母哥與溜馬新秀爆搶球衝突

公鹿與溜馬在今天交鋒，最終公鹿在「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）猛轟生涯新高的64分下，以14分差距帶走勝利，不過在比賽結束後卻爆發了兩隊的「搶球」衝突事件，作客的溜馬因為將比賽用球在賽後帶走引發安戴托昆波與公鹿球員的不滿，不過最終也將球順利討回。

公鹿與溜馬日前在季中錦標賽4強賽對決，最終溜馬爆冷搶下決賽門票，兩隊今天再度碰頭也讓整場比賽火花不斷，而最終公鹿靠安戴托昆波在第四節豪取26分的表現拉開與溜馬的差距，順利報了一箭之仇。

不過在比賽結束後兩隊卻傳出衝突事件，主因就在於本場比賽的用球賽後傳出被溜馬帶走，公鹿明星後衛里拉德（Damian Lillard）在賽後也證實此事，「比賽後的糾紛是因為溜馬將比賽用球帶走，因為他們對於安戴托昆波在比賽最後階段仍持續刷分感到不滿。」

Pacers took away the game ball after Giannis’ 64 point night. Antetokounmpo went to try and get it back. pic.twitter.com/83fQ7WZIf2 — NBA Retweet (@RTNBA) 2023年12月14日

但根據美國媒體報導，溜馬賽後將球帶走，其實是為了今天拿下職業生涯首分的新秀希布維（Oscar Tshiebwe），所以溜馬助理教練在賽後才將比賽用球收走，不過此舉也引發創下生涯得分紀錄的安戴托昆波與公鹿球員的不滿，甚至一度傳出公鹿球員直接進入溜馬休息室要球，安戴托昆波更被拍下與溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）爭執的畫面，最終公鹿工作人員將球索回並交給了安戴托昆波，才結束這場衝突。