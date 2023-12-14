NBA／一人32罰追平溜馬全隊 安戴托昆波轟64分創多項紀錄

公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天在與溜馬之戰猛轟個人生涯新高的64分，其中包括罰球32次出手命中24球，成為聯盟近7年來首位單場獲得30次以上罰球機會的球員，且32次罰球機會也正好是對手溜馬今天團隊罰球次數，展現強大的「買犯」能力。

本賽季在里拉德（Damian Lillard）加盟後攻勢愈來愈靠近籃框的安戴托昆波，在今天之前，平均每場比賽能夠獲得10.4次罰球機會，在聯盟中僅次於76人安比德（Joel Embiid）的11.6次，也是全聯盟唯二平均罰球次數來到雙位數的球員。

Giannis tonight:



64 PTS (career-high)

14 REB

4 STL

20-28 FG

24-32 FT



The highest scoring performance in franchise history. https://t.co/o5F9Atcu6W — StatMuse (@statmuse) 2023年12月14日

而在今天與溜馬之戰安戴托昆波也再度展現強大破壞力，全場獲得32次罰球機會，也是自2016年的佐蒙德（Andre Drummond）以來，聯盟近7年唯一一位單場獲得超過30次罰球機會的球員，不過當時佐蒙德是在對手採取「駭客戰術」的情況下獲得如此多的罰球機會，最終他也僅投進13球。

至於安戴托昆波今天則是命中24球，成為聯盟單場罰球得分第5多的球員，在現役球員中僅有湖人戴維斯曾在2019年以27罰26中排在前頭。

此外，安戴托昆波今天攻下64分除了是個人生涯新高，也打破了公鹿隊史單場得分紀錄，讓他成為公鹿隊史例行賽加季後賽單場與總得分4項紀錄保持人，至於在聯盟現役球員中，安戴托昆波與隊友里拉德更是唯二以超過7成命中率拿下60分以上的球員。