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NBA／字母哥生涯新高64分、里拉德寫三分紀錄 公鹿復仇溜馬
日前在季中錦標賽4強賽不敵溜馬的公鹿，在今天成功復仇，靠著安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）猛轟個人生涯新高的64分，以及里拉德（Damian Lillard）登上聯盟三分球進球榜史上第5名，最終公鹿就以140：126擊退溜馬，報了一箭之仇。
今年一度被看好有機會挑戰首屆季中錦標賽冠軍的公鹿，日前卻在4強賽中爆冷敗給了年輕的溜馬，不過今天公鹿在主場再戰溜馬，也上演復仇秀，首節作客的溜馬先聲奪人，一度打出14：6的開賽攻勢，不過公鹿一哥安戴托昆波今天火力全開，首節個人就進帳13分，幫助公鹿取得些微領先優勢。
第二節公鹿明星後衛里拉德則是投進個人生涯第2450顆三分球，登上NBA史上第5名，且排在他前頭的正好就是溜馬傳奇球星「大嘴」米勒（Reggie Miller）的2560顆，至於前三名則分別為勇士柯瑞（Stephen Curry）、艾倫（Ral Allen）以及哈登（James Harden），其中柯瑞目前仍領先里拉德超過1000顆進球。
儘管里拉德寫下生涯新里程碑，不過溜馬今天也打出極佳韌性，在前三節打完還僅以7分落後，不過末節安戴托昆波再度挺身而出，拿下個人全場64分中的26分，幫助公鹿以14分差距擊敗溜馬，成功復仇。
安戴托昆波今天拿下個人生涯新高的64分，成為聯盟本賽季首位得分突破60分的球員，更是史上第三位以單場7成以上命中率拿下超過60分、10籃板的球員。
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