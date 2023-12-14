NBA／名記曝勇士曾開2年4800萬美元合約 遭湯普森拒絕

勇士目前戰績10勝13敗，西區第11，湯普森（Klay Thompson）表現最令球迷失望。他本季結束後將成自由球員，《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）昨天爆料，勇士曾開出2年4800萬美元合約，被湯普森拒絕。

湯普森曾表態生涯都待在同一支球隊很特別，並不想去其他地方打球，不過他仍未和勇士談妥續約。查拉尼亞昨天在節目上表示，「湯普森是優質射手，應獲得到機會找回節奏，但他的未來正處於問號，勇士曾開出2年4800萬美元合約被拒絕，現在沒有任何合約協議進行中。」

湯普森本季出賽22場都是先發，場均15.4分，三分球命中率34.3%，都遠低於生涯平均。勇士不只湯普森，維金斯（Andrew Wiggins）也陷入低迷，昨天勇士對上太陽，關鍵時刻兩人都被冰在板凳上，湯普森賽後也直言自己打得「像垃圾」。

《ESPN》記者安德魯絲（Kendra Andrews）先前曾撰文指出，湯普森過往開季都會慢熱，但本季經常在場上展現失落模樣，原因正是受合約談判壓力影響。