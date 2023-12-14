快訊

97歲前參謀總長劉和謙病逝 國防部將協助辦理後事

iPhone 15「延緩電池衰退」限制充電80%有用？他用3個月電池健康度結果曝

缺席挨轟！59團體開教育座談會 賴陣營臨時通知不派員…教團：錯愕、遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／等了24場 太陽3巨頭終於合體

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
太陽三巨頭布克、杜蘭特與比爾(由左至右)終於合體了！ 路透
太陽三巨頭布克、杜蘭特與比爾(由左至右)終於合體了！ 路透

太陽隊季前組成「3巨頭」，但杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）始終沒能合體，直到今天碰籃網隊，才終於首度出賽。

比爾開季只打3場就因背傷缺陣，昨天碰勇士隊復出，但杜蘭特因上周腳踝扭傷缺席；比爾上月打得3場比賽，布克沒能出賽，讓「3巨頭」聯手畫面始終沒能出現。

布克本季缺席9戰，主要是右腳問題；杜蘭特是3人中相對健康的成員，但腳踝傷勢讓合體增添許多變數。

杜蘭特腳踝狀況今天賽前仍打上問好，不過今天總算上陣，讓太陽本季第24場比賽才以「3巨頭」陣容迎戰。

布克本季場均27.7分，另有6.1籃板和8助攻；杜蘭特場均31.0分、6.5籃板和5.7助攻。

Bradley Beal Devin Booker Kevin Durant 太陽

延伸閱讀

NBA／格林打人再被吹出場 比爾回歸太陽退勇士

NBA／甩「薪水小偷」之名準備復出 主帥讚比爾：他看起來很棒

NBA／比爾回歸倒數 太陽「3巨頭」有望合體戰勇士

NBA／全力詹飆31分、里夫斯關鍵三分 湖人射落太陽晉4強

相關新聞

NBA／斑馬、戴維斯互轟 湖人少詹姆斯照賞馬刺18連敗

雖少了「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），湖人隊仍有戴維斯（Anthony Davis）坐鎮，他上半場就轟下2...

NBA／76人安比德41分無情輾壓 活塞21連敗平隊史紀錄

76人作客20連敗的活塞，MVP中鋒安比德（Joel Embiid）展現無情實力差距，上半場就狂轟30分、全場41分，率76人以129：111大勝，活塞21連敗正式追平隊史最差紀錄，下一戰將繼續對76

NBA／從勇士奪冠功臣變大麻煩 格林遭聯盟無限期禁賽

勇士前鋒格林（Draymond Green）在昨天與太陽之戰因為對太陽中鋒諾基奇臉部（Jusuf Nurkic）出拳遭到...

NBA／等了24場 太陽3巨頭終於合體

太陽隊季前組成「3巨頭」，但杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）和比爾（Bradley ...

NBA／名記曝勇士曾開2年4800萬美元合約 遭湯普森拒絕

勇士目前戰績10勝13敗，西區第11，湯普森（Klay Thompson）表現最令球迷失望。他本季結束後將成自由球員，《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）昨天爆

NBA／勇士關鍵時刻上柯瑞+4替補 湯普森：我打得像垃圾

勇士今天作客挑戰太陽，先發球員表現超差，關鍵時刻勇士推出柯瑞（Stephen Curry）加4名板凳球員，差點翻盤，無奈柯瑞追平三分失手，最終仍以116：119輸球。 第二節勇士老將保羅（Chr

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。