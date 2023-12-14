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NBA／等了24場 太陽3巨頭終於合體
太陽隊季前組成「3巨頭」，但杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）始終沒能合體，直到今天碰籃網隊，才終於首度出賽。
比爾開季只打3場就因背傷缺陣，昨天碰勇士隊復出，但杜蘭特因上周腳踝扭傷缺席；比爾上月打得3場比賽，布克沒能出賽，讓「3巨頭」聯手畫面始終沒能出現。
布克本季缺席9戰，主要是右腳問題；杜蘭特是3人中相對健康的成員，但腳踝傷勢讓合體增添許多變數。
杜蘭特腳踝狀況今天賽前仍打上問好，不過今天總算上陣，讓太陽本季第24場比賽才以「3巨頭」陣容迎戰。
布克本季場均27.7分，另有6.1籃板和8助攻；杜蘭特場均31.0分、6.5籃板和5.7助攻。
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