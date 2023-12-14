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T1聯盟／雲豹補強從「白邊」升級卡森斯 顏行書：機會很大

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雲豹營運長顏行書也在今天證實，球隊確實與NBA球星一直有所接觸，招攬卡森斯入隊的機會確實很大。 路透
雲豹營運長顏行書也在今天證實，球隊確實與NBA球星一直有所接觸，招攬卡森斯入隊的機會確實很大。 路透

台啤永豐雲豹在今天傳出可望招攬前NBA國王球星卡森斯（DeMarcus Cousins）加盟，營運長顏行書也在今天證實，球隊確實與NBA球星一直有所接觸，招攬卡森斯入隊的機會確實很大，不過一切都必須等待洋將搭機抵達後才能確定。

雲豹上賽季找來「魔獸」霍華德（Dwight Howard）在國內籃壇刮起「魔獸炫風」，也敲開了NBA頂尖球星來台打球的大門，其中當時就曾盛傳同聯盟的海神曾接觸卡森斯，甚至連「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）都在其他球隊接觸名單中。

不過T1聯盟本賽季開打後，雖然雲豹也傳出將找來懷塞德（Hassan Whiteside）加盟，但遲遲不見下文，日前雲豹執行長張建偉就曾表示，在中國大陸村BA重金挖角下，尋找擁有顯赫NBA資歷的球星加盟變得相對困難，但球隊仍持續與NBA球星等級的球員接觸，並不打算放棄再颳起「NBA炫風」。

而在今天更傳出雲豹可能補進的洋將人選為名氣更加響亮的卡森斯，雲豹營運長顏行書也透露確實機會相當大，但必須等待洋將抵台後才能確定，也請大家多多關注、靜候好消息。

卡森斯與懷賽德在2010年一同參加選秀並在首輪第5順位與次輪第33順位被國王選中，一度成為隊友，不過同位置的兩人，當時卡森斯不論是在名氣還是球技上都壓倒懷賽德，導致懷賽德在國王兩個賽季僅留下19場出賽紀錄，直到後來轉戰熱火才逐漸在聯盟中站穩腳步，至於卡森斯則一度被視為國王中興希望，甚至4度入選全明星賽、兩度入選年度第二隊，成為當時聯盟頂尖中鋒的代表人物。

對於雲豹來說，本賽季在本土陣容大幅補強後雖然戰績直衝前段班，但洋將戰力尤其是禁區高度的不足問題仍是一大隱憂，儘管卡森斯與懷賽德近年都已經淡出NBA賽場，但如能招攬到其中一人加入對於雲豹戰力都將會是相當大的提升。

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