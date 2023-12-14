NBA／從勇士奪冠功臣變大麻煩 格林遭聯盟無限期禁賽

勇士前鋒格林（Draymond Green）在昨天與太陽之戰因為對太陽中鋒諾基奇臉部（Jusuf Nurkic）出拳遭到驅逐出場後，聯盟也在今天跟進宣布將對於格林無限期禁賽，直到他達成聯盟與球隊的一些條件後，才能重回球場。

勇士昨天與太陽之戰於第三節時發生格林與諾基奇的卡位衝突，而格林也因為對諾基奇頸部以上出拳，吞下二級惡意犯規，本季第三度遭到驅逐出場，今天聯盟進一步宣布將對於格林處以無限期禁賽處分的消息。

在日前勇士與灰狼之戰，格林就因為對灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）鎖喉遭到禁賽5場，當時聯盟就曾表示，格林的過往事蹟都將列為他們做出懲處考量的參考依據，而這次對於格林下重手也並不讓人感到意外。

對於當家球星格林如今卻成為球隊的大麻煩，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）就曾表示，希望格林能夠找到方法保持鎮靜，想辦法留在場上繼續幫助球隊，但顯然格林又再次讓他失望。

甚至在昨天賽後，柯爾也與今年前兩度格林遭到驅逐出場時不斷為他緩頰不同，選擇迴避了所有關於格林揮拳的問題，聲稱自己並沒有目睹整個事發經過。

而格林在遭到聯盟無限期禁賽後，對於本賽季打得跌跌撞撞的勇士無疑是雪上加霜，本賽季至今天他們僅拿下10勝13敗，且近10場比賽就吞下6敗，與西區第10名的鵜鶘已經有2.5場勝差。