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NBA／勇士關鍵時刻上柯瑞+4替補 湯普森：我打得像垃圾

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森。 美聯社
湯普森。 美聯社

勇士今天作客挑戰太陽，先發球員表現超差，關鍵時刻勇士推出柯瑞（Stephen Curry）加4名板凳球員，差點翻盤，無奈柯瑞追平三分失手，最終仍以116：119輸球。

第二節勇士老將保羅（Chris Paul）帶領替補大軍打出15：2攻勢，但主力回到場上後迅速敗光，格林（Draymond Green）第三節還因惡意犯規被驅逐。柯瑞比賽中更罕見動怒，暫停時狠踹椅子。

湯普森（Klay Thompson）全場三分球8投1中，只進帳7分5籃板，勇士關鍵時刻擺出柯瑞、保羅、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、庫明加（Jonathan Kuminga）及薩里奇（Dario Saric）。湯普森受訪時坦言感覺很怪，「柯爾（Steve Kerr）確實該這樣做，我整場都打得很垃圾，我沒得到解釋，但我相信柯爾，永遠都會。」

維金斯（Andrew Wiggins）表現更慘，全場7投1中只得3分。柯爾也解釋本場的調度方式，「我覺得今晚必須讓表現最好的球員上場。我一直很有耐心，讓每個人融入團隊，給予自由和空間。不過今晚不是能耐心等待的夜晚，我們需上緊發條，所以我做一些調整。」

柯爾直言格林被驅逐出場是巨大打擊，「他打中鋒的時候，我們的感覺很好。」柯瑞也表示，「所有拼圖都有存在的意義，我們這樣很長一段時間了，當缺少其中一部分時，情況會變困難。我們今天有機會贏球，希望克服他被驅逐出場這點，但還是沒做到。我們需要每個人，這是我們的建隊方式，不是秘密。」

勇士 Klay Thompson Stephen Curry Draymond Green

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