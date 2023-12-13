NBA／湖人雙星客場背靠背戰馬刺成疑 詹姆斯：健康就是財富

湖人隊今天客場背靠背首戰以125：127不敵獨行俠隊，明將馬不停蹄飛往聖安東尼奧迎戰馬刺隊，本季出勤率意外優秀的雙星詹姆斯（Lebron James）與戴維斯（Anthony Davis）能否出戰仍是未知數，漢姆（Darvin Ham）受訪時表示屆時會「見機行事」。

湖人今天與獨行俠鏖戰到第四節最後才落敗，全隊以水準以上的破5成命中率投進15顆三分，沒想到獨行俠投進21顆三分火力更旺，湖人詹姆斯和戴維斯合砍70分，各自上場40、36分鐘，最終無奈做白工。

詹姆斯賽後談到獨行俠本場奇兵，第四節投進5顆三分球的艾克森（Dante Exum）時說：「我們制定了比賽計畫，最終承擔結果，艾克森在三分線上度過了生涯之夜，必須向他脫帽致敬。」

戴維斯第二節中段再度受到臀部傷勢困擾，直到下半場才回歸，但全場仍打了36分鐘，他跟詹姆斯都是賽前才決定要出賽，賽後兩人和今天缺席的范德比爾特（Jarred Vanderbilt）繼續被列入每日觀察名單。

戴維斯表示，季中錦標賽對戰溜馬隊時感覺舊傷復發，是近3個禮拜首次，未來會每天持續追蹤傷勢狀況，並遵循隊醫指示，漢姆則表示明天的比賽會隨機應變，一樣到賽前才決定兩人是否能出賽，「戴維斯是球隊的領導者之一，他想上場替球隊做出貢獻，正在試著挺過去。」

本季湖人雙星只有1場比賽沒打，其中戴維斯更一甩「院長」標籤，包含多出來的季中錦標賽決戰，本季戴維斯總出賽時間冠居聯盟，詹姆斯說：「健康就是財富，我們希望確保能保護這點，希望在不久的將來它能變得更好。」