NBA／「宇宙艦隊」快樂的出航 快艇磨合完畢宰國王收5連勝

近期逐漸找到贏球公式的快艇隊今天主場迎戰國王隊，上半場就早早打爆對手，最多曾領先達33分，在雷納德（Kawhi Leonard）全場最高31分的率領下，以119：99收下勝利，也是近期5連勝，逐漸看到磨合成效。

快艇今天絲毫不見背靠背賽事疲態，上半場就以5成9命中率取得70：48領先，第三節也持續擴大領先至29分，最終以20分之差輕取國王，雷納德今天打完三節早早收工，14投11中，以近8成命中率攻下31分，雷納德這個月場均可以砍下28分、5.5助攻、5.8籃板全能成績，相比上個月的22.6分有顯著增溫。

快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）賽後盛讚雷納德：「他最重要的就是能讓我們每晚以正確方式打球，當我們沒做到時，會口頭大聲提醒......我們防守做得很好，這是一切的開始，當球隊在攻守轉換表現得好，我們難以被擊敗。」

快艇本季面對國王兩戰都成功帶走勝利，且前三節打完都取得至少20分的壓倒性領先，國王主帥布朗（Mike Brown）顯然很沮喪，「我們被擊潰了整整兩次，卻找不到答案；我們必須要戰鬥，但今天在場上並非如此，這才是最令人擔憂的。」

快艇今天出賽12人都有分數進帳，明星側翼喬治（Paul George）因左腹股溝痠痛只打了上半場，賽後泰隆魯表示沒有大礙；而國王則以穆雷（Keegun Murray）攻下17分表現最優，一哥福克斯（De'Aaron Fox）16投5中僅拿14分。