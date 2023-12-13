NBA／金塊約柯奇吃1T就遭驅逐？裁判：他對我說了髒話
美國職籃NBA丹佛金塊今天迎戰芝加哥公牛，儘管中鋒約柯奇次節因抱怨裁判判罰，本季第2次遭驅逐出場，所幸在隊友傑克森25分帶領下，最終仍以114比106贏得勝利。
金塊、公牛都是2天出賽，而金塊後衛墨瑞（JamalMurray）11月底剛傷癒復出，才打3場比賽，昨天對戰亞特蘭大老鷹，又扭傷左腳踝，缺席今天對戰公牛比賽。
金塊上半場以57比50領先，在次節倒數1分12秒，約柯奇（Nikola Jokic）籃下單打公牛的佛契維奇（Nikola Vucevic），反手上籃卻未中，約柯奇向裁判爭論自己被犯規，隨後遭驅逐出場，也讓約柯奇難以置信。
約柯奇此役出賽16分鐘，拿下4分、9籃板、6助攻，場邊支持約柯奇球迷對於裁判的判罰也不滿狂噓，而巧合的是，約柯奇本季2次遭驅逐，球隊最終都贏球。
根據美國媒體NBC Sports Chicago報導，主裁判林賽（Mark Lindsay）表示：「約柯奇在領到1次技術犯規就被驅逐出場，是因為他對裁判說了髒話，按照規定，他應該被驅逐。」
約柯奇賽後受訪時也坦承：「我越線了，但有時候這個詞並沒有越線。」但約柯奇拒絕透露更多細節。
「如果他被犯規，或者他認為自己被犯規，讓我來處理。」金塊總教練馬龍（Michael Malone）：「這是我身為教練的工作，我不想讓他處於被驅逐風險，因為這對他不利，更重要的是，這對球隊不利。」
金塊的傑克森（Reggie Jackson）此役挺身而出，全場攻下25分、6助攻，且全隊共5人得分雙位數，波特（Michael Porter Jr.）17分、史特羅瑟（Julian Strawther）16分、葛登（Aaron Gordon）14分、布勞恩（Christian Braun）13分。
公牛的懷特（Coby White）斬獲27分、8助攻，而佛契維奇進帳26分、16籃板。
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