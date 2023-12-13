NBA／比大谷還猛！38歲詹皇全年話題不斷 成41州最熱搜球員
知名數據網站「Basketball Reference」今天公布2023年美國各州熱搜球員，湖人隊「詹皇」詹姆斯（LeBron James）共奪下41個州第1名。
詹姆斯今年2月8日超越傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），登上歷史得分王。湖人隊也逆襲闖進季後賽，直到西區冠軍賽才不敵金塊。新賽季湖人捲土重來，日前奪下季中錦標賽冠軍，詹姆斯也奪下賽事MVP，無疑是2023年NBA話題人物。
除了詹姆斯外，金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）季後賽頻頻打出統治級數據，帶隊奪下隊史首冠，成為6個州的最熱搜球員。公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）佔據威斯康星州和阿肯色州，猶他州則是爵士當家球星馬卡南（Lauri Markkanen）。
最熱搜球隊則是2022-23賽季冠軍金塊隊，共26個州，塞爾蒂克有5個州，湖人則只有3個州。
2023-24 NBA即時比分
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