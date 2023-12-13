NBA／格林打人再被吹出場 比爾回歸太陽退勇士

太陽隊球星比爾（Bradley Beal）今天復出，但焦點卻被勇士隊格林（Draymond Green）搶走，格林第三節8分23秒一掌打中中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）的臉，本季第3度被吹出場。

格林提早退出戰局，勇士三節打完雖以87：88緊咬比數，但第四節被太陽打出21：9猛攻，差距達兩位數；勇士節末努力追分，讀秒階段雖在連續追分下追到114：115，但布克（Devin Booker）最後9.4秒2罰俱中，加上柯瑞（Stephen Curry ）追平外線失手，太陽最終仍以119：116收下勝利。

太陽隊後場大將比爾本季只打3場就開始因背傷缺陣，修養將近一個月才復出，不過今天換杜蘭特（Kevin Durant）因左腳踝扭傷缺陣，太陽「3巨頭」仍沒能合體。

杜蘭特缺陣下，太陽還有布克領軍，他全場攻下32分，比爾12投5中攻下16分，遭格林打倒在地的諾基奇17分、13籃板外帶7助攻。

格林本季已有2度被驅逐出場，2周前對戈貝爾（Rudy Gobert）「鎖喉」還追加5場禁賽；今天他再出手，第三節打不到4分鐘就在卡位時一掌揮向諾基奇臉部，諾基奇當場倒地，裁判經檢視畫面後將吹判升級成二級惡意犯規，格林直接被趕出場。