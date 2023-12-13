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NBA／讓湖人放投戰術徹底失敗！獨行俠艾克森：空檔來我就投
獨行俠隊今天以127：125驚險擊敗湖人隊，不以投射見長的艾克森全場大爆發轟下26分，有17分集中在決勝第四節，是球隊勝利功臣之一，賽後他信心表示，今天湖人刻意放了很多空檔給他，而自己的任務就是勇敢出手。
今天雙方全場一路拉鋸，但獨行俠靠著小哈德威（Tim Hardaway Jr.）和艾克森（Dante Exum）意料之外的神準，彌補厄文（Kyrie Irving）缺陣的火力供輸，硬是在末節反超湖人，其中艾克森是最大驚奇，生涯三分命中率僅3成04、賽前本季僅進8顆三分球的他，光是今天就投進生涯新高7顆三分，把湖人射得頭昏眼花。
第四節湖人不斷協防唐西奇（Luka Doncic）切入，刻意讓出空檔給三分能力不佳的艾克森，但艾克森屢屢讓湖人付出代價，單節5顆三分就是4顆是接獲唐西奇的助攻，「今晚他們給我很多空檔，我別無選擇必須要出手，這只是證明了我有信心命中。」
艾克森說：「為今天的結果感激，但我認為未來的心態是，如果防守要這樣對待我，距離我站得遠遠的，我就得持續投籃。」
總教練基德（Jason Kidd）則盛讚唐西奇的傳導能力，「他在被包夾次數領先全聯盟，大部分比賽時間都是如此，但他信任隊友，今天是艾克森，明天又是另一位，他相信隊友會做出正確選擇，今天艾克森就是唐西奇找尋的對象。」
艾克森過去以防守能力獲得肯定，本季他先發時獨行俠獲得4勝0敗，近3場場均可以貢獻21.6分，賽後獨行俠也成功登上西區第3，這筆老將底薪可說是物超所值。
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