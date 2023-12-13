NBA／生子後大爆發 獨行俠唐西奇近5戰場均超過35分

美國職籃NBA達拉斯獨行俠今天靠著唐西奇繳出33分、17助攻，率隊以127比125險勝剛拿下季中錦標賽冠軍的洛杉磯湖人，而唐西奇在小孩出生後大爆發，近5戰場均得分超過35分。

獨行俠的厄文（Kyrie Irving）因腳傷連2戰高掛免戰牌，所幸威廉斯（Grant Williams）在缺席3場賽事後回歸，今天在主場迎接登門挑戰的湖人隊，這也是湖人季中錦標賽冠軍賽扳倒印第安納溜馬後首戰。

湖人半場結束時仍落後10分，第3節更是一度落後多達15分，在詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）聯手追分下，前3節結束以95比93反超。

決勝節獨行俠的威廉斯、艾克森（Dante Exum）輪流在三分線外開火，湖人詹姆斯、里夫斯（Austin Reaves）隨後連續上籃反超比分，而獨行俠唐西奇（Luka Doncic）單打突破再度要回領先，獨行俠在艾克森末節個人單節17分、5顆三分球挹注下，以2分差有驚無險拿下勝利。

唐西奇此役貢獻33分、6籃板、17助攻，他自從小孩出生後，表現火燙，近5戰場均得分35.2分、9籃板、12.4助攻。

不過，唐西奇前一場比賽打滿下半場，今天又出賽43分鐘，獨行俠教頭基德（Jason Kidd）表示，「最近唐西奇在下半場沒休息過，我們也想要讓他有更健康的出賽時間，不希望他打43分鐘。」

獨行俠的小哈德威（Tim Hardaway Jr.）補上厄文得分缺口，替補出發攻下本季個人新高32分，過去5場比賽有3場因背部問題缺陣的他表示，「我知道對手會嚴防唐西奇，因此我必須在比賽中挺身而出。」

湖人隊戴維斯拿下37分、11籃板，而詹姆斯進帳33分、8籃板、9助攻，依舊未能改變戰局，湖人4連勝止步。