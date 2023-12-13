MLB／回應巴克利「該長大」 威廉森：我無法控制別人想法

鵜鶘隊在季中錦標賽4強賽慘輸湖人隊44分，狀元郎威廉森（Zion Williamson）全場僅攻下13分，企圖心再次受到外界質疑，不過他昨天打出反彈表現，對聯盟第一的灰狼隊轟下本季新高36分，賽後也回覆巴克利（Charles Barkley）關於身材的批評言論。

「惡漢」巴克利近日提到，威廉森始終不在乎他人對飲食控管的建議，導致體態失衡，不僅出勤率驟降，在場上也未顯積極態度，屬實是浪費頂級天賦，「他年紀已經不小了，當年摩西馬龍（Moses Malone）說我又胖又懶的時候，我還只是一個新秀菜鳥。但威廉森已經在聯盟打了好幾年了。」

不過威廉森很快用身手粉碎質疑聲，昨日17投13中收穫36分，以一己之力打爆灰狼聯盟頂尖的禁區，賽後受訪時談到巴克利的批評，威廉森說：「如果這些言論出自善意、期待我能有更好表現，那我很感謝；但如果不是，我想每個人都有自己看法，我無法控制。」

威廉森也補充道，自己對外界的冷嘲熱諷已經習以為常，即便有些言論已經越線，但仍專注在自己、隊友、球迷，試著替紐奧良贏下比賽，「自從我開始被關注，這些批評在我16歲就已經存在，如果我想成為聯盟中最棒的球員之一，但我無法在關鍵時刻贏球，這些評論都可以被預期。」

事實上，威廉森本季的出席狀況並不惡，目前鵜鶘已賽24場，威廉森上了其中20場，出賽率超過8成，場均31分鐘攻下22.9分4.7助攻5.6籃板。