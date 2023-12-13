快訊

到日本血拚買什麼賺最多？日旅達人發起投票 第1名僅台灣5-7折價

「台積電大同盟」明遠也布局日本 最怕找嘸年輕人來半導體

你唸對了嗎？草莓台語不是「刺波」！文化部揭正確讀音

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／回應巴克利「該長大」 威廉森：我無法控制別人想法

聯合新聞網／ 綜合報導
威廉森昨日大爆發，對戰灰狼隊轟下本季新高36分。 美聯社
威廉森昨日大爆發，對戰灰狼隊轟下本季新高36分。 美聯社

鵜鶘隊在季中錦標賽4強賽慘輸湖人隊44分，狀元郎威廉森（Zion Williamson）全場僅攻下13分，企圖心再次受到外界質疑，不過他昨天打出反彈表現，對聯盟第一的灰狼隊轟下本季新高36分，賽後也回覆巴克利（Charles Barkley）關於身材的批評言論。

「惡漢」巴克利近日提到，威廉森始終不在乎他人對飲食控管的建議，導致體態失衡，不僅出勤率驟降，在場上也未顯積極態度，屬實是浪費頂級天賦，「他年紀已經不小了，當年摩西馬龍（Moses Malone）說我又胖又懶的時候，我還只是一個新秀菜鳥。但威廉森已經在聯盟打了好幾年了。」

不過威廉森很快用身手粉碎質疑聲，昨日17投13中收穫36分，以一己之力打爆灰狼聯盟頂尖的禁區，賽後受訪時談到巴克利的批評，威廉森說：「如果這些言論出自善意、期待我能有更好表現，那我很感謝；但如果不是，我想每個人都有自己看法，我無法控制。」

威廉森也補充道，自己對外界的冷嘲熱諷已經習以為常，即便有些言論已經越線，但仍專注在自己、隊友、球迷，試著替紐奧良贏下比賽，「自從我開始被關注，這些批評在我16歲就已經存在，如果我想成為聯盟中最棒的球員之一，但我無法在關鍵時刻贏球，這些評論都可以被預期。」

事實上，威廉森本季的出席狀況並不惡，目前鵜鶘已賽24場，威廉森上了其中20場，出賽率超過8成，場均31分鐘攻下22.9分4.7助攻5.6籃板。

相關新聞

NBA／格林打人再被吹出場 比爾回歸太陽退勇士

太陽隊球星比爾（Bradley Beal）今天復出，但焦點卻被勇士隊格林（Draymond Green）搶走，格林第三節...

NBA／看到比賽高張力手癢了 霍華德退休前想打季中錦標賽

近期NBA季中錦標賽完美落幕，話題性、收視率都讓聯盟賺得盆滿缽滿，比賽精采程度不下季後賽，就連「魔獸」霍華德（Dwight Howard）看了都很手癢，在X上表達希望退休前能參加季中錦標賽的心願。

NBA／後場雙奇兵狂轟本季新高完美頂替厄文 獨行俠逆轉湖人

今天獨行俠隊在主場迎戰剛奪下季中錦標賽冠軍的湖人隊，雖然是背靠背的賽事加上厄文（Kyrie Irving）持續缺陣，但艾克森（Dante Exum）和第六人小哈德威（Tim Hardaway Jr.）

NBA／約柯奇本季第2度被驅逐出場 金塊少2球星仍退公牛

金塊客場挑戰公牛，當家球星約柯奇（Nikola Jokic）又被驅逐出場，不過金塊仍靠著團隊戰力，以114：106擊退公牛。 約柯奇曾在面對活塞的比賽被驅逐，本場比賽第2節剩1分08秒時，他向裁

NBA／讓湖人放投戰術徹底失敗！獨行俠艾克森：空檔來我就投

獨行俠隊今天以127：125驚險擊敗湖人隊，不以投射見長的艾克森全場大爆發轟下26分，有17分集中在決勝第四節，是球隊勝利功臣之一，賽後他信心表示，今天湖人刻意放了很多空檔給他，而自己的任務就是勇敢出

NBA／生子後大爆發 獨行俠唐西奇近5戰場均超過35分

美國職籃NBA達拉斯獨行俠今天靠著唐西奇繳出33分、17助攻，率隊以127比125險勝剛拿下季中錦標賽冠軍的洛杉磯湖人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。