NBA／勇士格林使出右勾拳痛擊太陽中鋒 又被驅逐出場

太陽今天主場迎戰勇士，球星比爾（Bradley Beal）終於回歸，但杜蘭特（Kevin Durant）因傷缺陣，三巨頭仍無緣合體。

太陽與勇士首節戰成平手，本季幾乎沒上場的小寶兒（Bol Bol）第二節登場，上場5分鐘宛如太陽球迷的噩夢，防守各種漏人，進攻零作用；反觀勇士替補在保羅（Chris Paul）帶領下生龍活虎，打出15：2攻勢。太陽隨後把布克（Devin Booker）換回場上，勇士頻頻祭出包夾戰術，但太陽球員三分接連入網，半場結束追到只剩3分落後。

第三節剩8分23秒，勇士前鋒格林（Draymond Green）和太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）卡位時，格林背對著對方，仍使出右勾拳痛擊諾基奇頭部，最終被判二級惡意犯規，直接驅逐出場。