NBA／看到比賽高張力手癢了 霍華德退休前想打季中錦標賽
近期NBA季中錦標賽完美落幕，話題性、收視率都讓聯盟賺得盆滿缽滿，比賽精采程度不下季後賽，就連「魔獸」霍華德（Dwight Howard）看了都很手癢，在X上表達希望退休前能參加季中錦標賽的心願。
去年霍華德來台曾帶來「魔獸旋風」，並於T1聯盟拿下籃板王、年度第一隊、年度最佳外援等殊榮，不過本季未獲雲豹隊續約，目前仍是待業狀態，雖然在暑假一度傳出和缺乏禁區深度的NBA勇士隊有聯繫，但最終仍不了了之。
上週霍華德剛度過38歲生日，也在社群平台X上提到關於復出的想法，他寫道：「我滿38歲了，然後我想到一點......在我打過季中錦標賽之前，我是不會輕言退休的，哈哈！」
首屆季中錦標賽觀眾反應超乎聯盟預期的好，只要晉級8強就能有10萬美元獎金，贏得冠軍更能拿到50萬，球員們為了獎金無不卯足全力，帶來媲美季後賽強度、張力的對決，球迷間的討論度也水漲船高。
根據美聯社報導，季中錦標賽是2018年2月以來，NBA除了聖誕大戰外最多人收看的例行賽，湖人的4強賽線上收視人數為220萬，是開幕戰後最高；決賽收看人數更達458萬，和上賽季週六時段相比，平均收視率整整上漲6成4，未來幾年續辦機會濃厚。
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