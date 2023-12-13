NBA／後場雙奇兵狂轟本季新高完美頂替厄文 獨行俠逆轉湖人

今天獨行俠隊在主場迎戰剛奪下季中錦標賽冠軍的湖人隊，雖然是背靠背的賽事加上厄文（Kyrie Irving）持續缺陣，但艾克森（Dante Exum）和第六人小哈德威（Tim Hardaway Jr.）雙雙打出爆發表現，各自挹注26分、32分都是本季新高，第四節成功逆轉，就以127：125帶走勝利。

開賽獨行俠絲毫不見背靠背疲態，上半場就以破5成命中率轟進12顆三分球，取得10分領先；但易籃再戰後，上半場苦追的湖人作出應對，加上獨行俠手感急凍，單節打出34：22的分差，在戴維斯（Anthony Davis）鐘響前壓線三分帶領下，反倒帶著2分領先進入第四節。

第四節雙方呈現拉鋸戰，但獨行俠這邊跳出奇兵艾克森，賽前整季僅投進8顆三分球的他今天外線大爆發，全場三分球9投7中，其中就有5顆出現在末節，屢屢澆熄湖人的進攻氣焰，尤其讀秒階段的三分將領先拉開至6分，可謂一槌定音，最終幫助獨行俠成功甩開湖人糾纏。

艾克森第四節不斷懲罰包夾唐西奇（Luka Doncic）的湖人隊，單節轟下17分，全場26分是本季新高，7顆三分球則刷新生涯紀錄；從板凳殺出的小哈德威21投10中，包括5記三分彈，全場32分也是本季新高，兩人雙雙繳出本季代表作，完美補上厄文留下的火力空缺。

在外圍火力旺盛的情況下，唐西奇全場繳出33分6籃板17助攻；事實上湖人今天手感也很火燙，全場以5成17三分命中率投進15顆三分，雙星詹姆斯（LeBron James）和戴維斯合計轟下70分，無奈仍無法守住勝利，終止近期4連勝，明天將背靠背迎戰馬刺隊。