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NBA／約柯奇本季第2度被驅逐出場 金塊少2球星仍退公牛

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇(左)。 美聯社
約柯奇(左)。 美聯社

金塊客場挑戰公牛，當家球星約柯奇（Nikola Jokic）又被驅逐出場，不過金塊仍靠著團隊戰力，以114：106擊退公牛。

約柯奇曾在面對活塞的比賽被驅逐，本場比賽第2節剩1分08秒時，他向裁判大聲抱怨，領到1次技術犯規，隨後就被驅逐出場。不過根據官網數據顯示，約柯奇只被吹1次技術犯規，因此判決引發質疑，國外網友紛紛直呼「太荒謬了！」

金塊當家後衛穆雷（Jamal Murray）也缺陣，但傑克森（Reggie Jackson）挺身而出，得到25分6助攻，中鋒喬丹（DeAndre Jordan）再度成為他的最佳拍檔，砍下9分10籃板2阻攻。

公牛方面，佛西維奇（Nikola Vucevic）得到26分16籃板5助攻，懷特（Coby White）27分8助攻，球星德羅展（DeMar DeRozan）13投3中，只攻下14分5助攻。

金塊 公牛 Nikola Jokic

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