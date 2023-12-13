NBA／向喬丹、皮朋致敬 公牛將發榮譽冠軍戒

為向隊史重要成員致敬，公牛隊重新打造榮譽戒指，將頒給包括「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）、皮朋（Scottie Pippen）在內的13位個人成員和1支隊伍，特別儀式將在美國時間下月12日出戰勇士隊時舉行。

根據公牛今天的公告，屆時獲頒榮譽戒指的成員從球員、教練、播報員都有，13人包括喬丹、皮朋、勒夫（Bob Love）、史隆（Jerry Sloan）、吉爾摩（Artis Gilmore）、教練「禪師」傑克森（Phil Jackson）、「紅頭」柯爾（Johnny Kerr）、前老闆克萊因（Dick Klein）、前總經理克勞斯（Jerry Krause）、庫柯奇（Toni Kukoc）、「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）、沃克（Chet Walker ）和助理教練溫特（Tex Winter）。

這些成員要不是籃球名人堂成員，就是名字飄揚在公牛主場的選手，當然也有以上皆是；所有獲獎者都被邀請出席明年的特別儀式。

公牛老闆老藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）表示，公牛頒發榮譽戒指是史無前例的榮耀活動，來表彰過去57年來的重要成員，「他們與我們的球迷和社群有深厚的連結，代表著競爭、努力和堅韌的精神。」

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）是公牛1995到96年成員，是當時締造NBA單季最多72勝的班底，也為公牛摘下隊史第4冠，特別儀式將在勇士造訪的中場舉行，前一天公牛也將舉辦受獎者的私人晚宴，球迷則可在10日到12日透過展示一睹榮譽戒指風采。