NBA／輸不停！談如何止20連敗 活塞主帥：空間拉開就能得分

就是不知贏球為何物，活塞隊今天在主場以123：131不敵溜馬隊，苦吞20連敗，再輸一場就要平隊史紀錄，談到球隊近期慘況，季前花大錢找來的總教練威廉斯（Monty Williams）表示，雖然敗仗總是令人不舒服，但可以看到球隊正在進步。

活塞是歷史上第9支連敗達20場的球隊，上一次是2020-21賽季的火箭隊，歷史單季紀錄則是2013-14賽季76人隊的26連敗，同時這也是活塞單季連敗紀錄，隊史紀錄則可以追溯到43年前的跨季21連敗，開季打出2勝1敗新氣象後，迎接球隊的似乎是看不見盡頭的輸球之路。

主帥威廉斯賽後受訪時說：「失敗對我們的傷害是難以想像的，但我看到我們已經取得巨大進步，今晚看到的事情讓我受到鼓舞，我們必須以此為基礎再接再勵。」

活塞本季攻防兩端皆失衡，場均得分排名聯盟倒數第3，三分命中數則是倒數第2，目前球隊陣中進攻表現最好的是狀元郎康寧漢（Cade Cunningham），場均可以拿下22分7.3助攻；前鋒湯普森（Ausar Thompson）場均10.1分8.5籃板表現以新秀來說也可圈可點。

威廉斯則提到，自己仍在尋找球隊最好的配置，「我們開始發現，當我們能適當拉開進攻空間就能夠得分，我正在了解這群球員，」

活塞隊接下來3場比賽對手為76人、76人、公鹿，短期內想終結連敗恐怕還是凶多吉少。