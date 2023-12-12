NBA／快艇老將塔克遭菜鳥取代 坦言仍想上場打球

快艇近期似乎找到新陣容的解答，除了避免哈登（James Harden）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）同時上場，還把老將塔克（PJ Tucker）冰在板凳上，快艇最近12戰贏下9場。

塔克已在聯盟打滾13季，過去幾年都效力爭冠球隊，擁有出色防守及底角三分投射能力是他的最大特色。不過他本季身手退化，快艇教頭泰隆魯（Tyronn Lue）更連6戰把他冰在板凳上，位置由新秀布朗（Kobe Brown）取代。

塔克今天接受《ClutchPoints》專訪，他自認還能幫助快艇獲勝，「我了解自己的價值，知道能帶來什麼，希望能在一支優秀球隊幫助他們。我目前不在輪換陣容，我嘗試接受中，不過我仍認為自己需為球隊做出貢獻，無論是在這裡還是其他地方。」

布朗透露塔克給他很多幫助，對此塔克表示，「這就是塔克，就是我的工作。他們選擇給布朗時間，那我要成為布朗的導師，盡我所能幫助他。」儘管如此，塔克仍渴望上場，像新秀展示如何打球，「過去一段時間，我都是上場30分鐘的先發球員。」