NBA／上場都在折返跑？公牛小將打26分鐘數據「通0王」

公牛隊今天以129：133不敵公鹿隊，終止近期4連勝，一哥德羅展（DeMar DeRozan）狂轟41分、後衛懷特（Coby White）攻下33分無奈做白工，值得一提的是，小將多森姆（Ayo Dosunmu）今天上場26分鐘，數據欄上竟空空如也，賽後引起球迷討論。

多森姆今天出賽26分鐘6投0中，不只沒任何分數進帳，助攻、籃板、抄截、阻攻、失誤項目也通通掛蛋，紀錄欄上唯一不是0的是犯規次數（1次），堪稱是新一代的「通0王」，不過這場比賽多森姆的正負值還維持在+2，顯見在場上仍有看不見的貢獻。

Ayo Dosunmu tonight:



0 points

0 rebounds

0 assists

0 steals

0 blocks

0% FG pic.twitter.com/0lzl2Ey8ks — NBACentral (@TheDunkCentral) 2023年12月12日

歷史上有相同表現的人，出賽最久的是2011年的安東尼（Joel Anthony），再來則是2017年的史奈爾（Tony Snell），多森姆今天超越了2005年的包溫（Bruce Bowen），登上史上第3。

這項難得的紀錄也獲得球迷的注意，紛紛在社群媒體上酸溜溜表示：「這也太糟糕了」、「至少他蘋果手錶上的跑步距離是菁英數據」、「數據欄非常整齊」、「他在場上只是在呼吸吧！」