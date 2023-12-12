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NBA／雷納德34分助快艇險勝 哈登首度本季扣籃獲教頭好評

聯合新聞網／ 綜合報導
哈登。 美聯社
哈登。 美聯社

快艇逐漸走上正軌，今天在主場迎戰拓荒者，球星雷納德（Kawhi Leonard）狂砍34分6籃板5助攻，帶領球隊以132：127贏球，拉出一波4連勝。

拓荒者主力中鋒艾頓（Deandre Ayton）連3戰缺陣，快艇祖巴茲（Ivica Zubac）首節肆虐禁區，攻下14分，快艇取得11分領先。拓荒者第二節尾聲打出8：0攻勢，超前比分，但隨後喬治（Paul George）拋投命中，助快艇以66：65領先結束上半場。

第三節剩8分多鐘，哈登（James Harden）切入單手暴扣，這是他本季首度灌籃。拓荒者後衛夏普（Shaedon Sharpe）在本節後段還以顏色，用胯下運球晃飛快艇防守球員泰斯（Daniel Theis），並飆進三分球，但快艇三節打完領先6分。

末節兩隊持續糾纏，關鍵時刻喬治先打進2分，拓荒者後衛西蒙斯（Anfernee Simons）發生要命失誤，快艇隨後罰球穩穩命中，帶走勝利。除了雷納德外，喬治得到20分8籃板8助攻，哈登20分7籃板7助攻，祖巴茲18分6籃板，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）貢獻12分6助攻。

快艇喜迎4連勝，總教練泰隆魯（Tyronn Lue）賽後表示，「我認為比賽最後6分鐘，我們理解要怎麼做。」他也稱讚哈登和中鋒的配合能力，「祖巴茲和泰斯都喜歡和他打球，他讓中鋒的工作更輕鬆。」

拓荒者方面，西蒙斯攻下生涯新高的38分，夏普27分6助攻，選秀探花韓德森（Scoot Henderson）得到生涯新高19分，還傳出6助攻。

快艇 James Harden Kawhi Leonard

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