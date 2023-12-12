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NBA／「我們本應有支優秀隊伍」 安比德遺憾沒能留下西蒙斯

聯合新聞網／ 綜合報導
西蒙斯和安比德的雙人組曾是無數76人迷的希望。 美聯社
西蒙斯和安比德的雙人組曾是無數76人迷的希望。 美聯社

西蒙斯（Ben Simmons）和安比德（Joel Embiid）的雙人組曾是76人「相信過程」的代名詞，但隨著西蒙斯遭到交易、馬克西（Tyrese Maxey）成功竄起，球隊已經步入下個階段，日前安比德在Podcast節目談到過往趣事，表達了對前隊友西蒙斯的欣賞。

安比德近期上馬克西的Podcast節目，聊到生涯初期的回憶，以及76人是如何從結束長期重建成功崛起，其中安比德指出，這幾年來球隊有很多「如果」，包括留下能選到布里吉斯（Mikal Bridges）的選秀籤，但最大遺憾是2年前沒能堅持留下西蒙斯。

安比德表示，如果西蒙斯還留著，加上馬克西和自己能成為「完美的三人組」，「西蒙斯在攻防轉換中的推進能力和速度，加上我的低位統治力，任何人都很難面對。球隊總是有很好的防守，如果沒有犯其他錯誤，我們本應有一支優秀的團隊，但事情失控了，我討厭它的結局，不過生意就是生意。」

除此之外，安比德也力挺西蒙斯為人詬病的進攻能力，指出以西蒙斯的天賦根本不需要跳投，「以身體素質來說，他簡直是個怪物，身高6呎11、在場上飛奔的速度比任何人還快......所以我從來都不相信他需要跳投，我只是相信他如果能將罰球命中率提升到7成5以上，一切都會改變。」

安比德說：「仔細想想，如果他能命中投籃會怎麼做？他會不斷進攻且永不停下腳步，防守者又該怎麼辦？同時他已經是優秀的組織者了。」

本季開幕戰強勢回歸的西蒙斯近期再度飽受傷勢影響，已超過1個月沒有出賽，場均累積6.5分、6.7助攻10.8籃板。

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