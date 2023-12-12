NBA／暴龍戰績不上不下 傳3隊有意追求席亞康和阿努諾比

暴龍隊近年戰績不上不下，本季目前9勝13敗，排東區第11。當家大前鋒席亞康（Pascal Siakam）季後將成為自由球員，傳出老鷹、國王和溜馬有意追求。

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，老鷹、國王和溜馬一直是追求阿努諾比和席亞康的球隊，但比起阿努諾比（OG Anunoby），席亞康更有可能被交易。

席亞康本季場均20.7分6.8籃板4.9助攻，三分球命中率是生涯最差的20.5%，年薪約3790萬美元。阿努諾場均14.8分4.3籃板2.4助攻，三分球命中率38.8%，年薪約2000萬美元，下季擁有球員選項，一般預估他會跳出合約投入自由市場。