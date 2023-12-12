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NBA／公牛續兜售拉文 雙槍合轟74分仍不敵公鹿斷4連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

持續兜售當家球星拉文（Zach LaVine）的公牛隊，今天在主場迎戰公鹿隊，儘管陣中雙槍德羅展（DeMar DeRozan）、懷特（Coby White）攜手猛轟74分，不過公鹿靠著延長賽安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）挺身而出，以及整場手感不佳的里拉德（Damian Lillard）命中關鍵兩罰，最終以133：129險勝公牛。

本賽季交易傳聞不斷的公牛拉文，從11月底就因為腳部發炎後就未曾再出賽，不過在今天與公鹿賽前公牛卻已經拉出一波4連勝，讓拉文的處境變得更加尷尬，美國媒體也持續報導公牛仍在尋求交易拉文的消息。

而今天碰上戰績在東區前段班的公鹿，公牛則是靠著雙槍德羅展、懷特聯手開砲，在下半場持續縮小落後差距，其中包括德羅展在正規賽最後3.1秒的關鍵兩分進球，將比賽帶入延長賽。

不過延長賽公鹿雙星安戴托昆波、里拉德也皆言挺身而出，兩人聯手包辦了球隊在延長賽15分中的9分，其中包括里拉德在比賽最後10秒兩罰俱中，讓雙方回到4分差距，最終公鹿也中斷公牛的4連勝。

公鹿今天以安戴托昆波攻下32分12籃板6助攻表現最佳，命中關鍵兩罰的里拉德則是手感不佳，全場出手17次僅命中3球，拿下14分9助攻，不過包括兩人在內公鹿共7人得分上雙，至於公牛得分則是都集中在雙槍德羅展與懷特身上，兩人分別有41分11助攻與33分4助攻演出。

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