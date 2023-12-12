NBA／活塞成史上9支20連敗球隊 頂薪教頭灌雞湯：注意到球隊有成長

底特律活塞今天以123比131敗給印第安納溜馬，苦吞20連敗，成為史上第9支單季至少20連敗的隊伍，接下來將出戰費城76人，只要再輸1場，就將追平隊史跨季最長連敗紀錄。

活塞開季戰績低迷，至今僅獲得2勝，今天出戰季中錦標賽亞軍的溜馬，上半場結束僅落後5分，第3節活塞的康寧漢（Cade Cunningham）扣籃，一度幫活塞追成2分差，而溜馬的馬瑟倫（Bennedict Mathurin）、奈史密斯（Aaron Nesmith）隨後聯手發威，再將比分擴大至98比93。

溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）前3節頻頻助攻隊友得分，末節個人連得6分，幫助球隊一度領先15分，活塞後續試圖追分依舊無功而返，最終以8分差距輸球。

溜馬隊馬瑟倫替補出發，攻下全場最高30分，另有7籃板、8助攻，而透納（Myles Turner）斬獲23分，哈利伯頓貢獻14分，且單場送出16次助攻。活塞則以康寧漢表現最佳，獲得23分、6籃板、7助攻。

活塞吞下20連敗後，繼續刷新隊史單季最長連敗紀錄，根據美國媒體統計，活塞成為史上第9支單季至少20連敗的隊伍。

活塞距離隊史跨季最長21連敗，只差1場，而接下來賽程依舊艱辛，活塞除了將連續與76人交手外，還將碰上密爾瓦基公鹿，若再不振作，恐將逼近聯盟紀錄。

NBA史上單季與跨季最長連敗，都是由76人隊所保持，分別是26連敗、28連敗。

活塞高薪聘請威廉斯（Monty Williams）執掌兵符，但球隊開季表現低迷，談到陷入20連敗，威廉斯說：「儘管這場比賽失利，造成我們很大傷害，但同時我們也注意到球隊有所成長，今晚看到一些深受鼓舞的事情，我們只要繼續以此為基礎。」