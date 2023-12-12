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NBA／飆本季新高36分斷灰狼6連勝 威廉森：輸湖人學到很多

聯合新聞網／ 綜合報導
鵜鶘怪物狀元威廉森(右)狂砍本季新高36分。 美聯社
鵜鶘怪物狀元威廉森(右)狂砍本季新高36分。 美聯社

鵜鶘在季中錦標賽慘敗湖人，怪物狀元威廉森（Zion Williamson）企圖心備受外界批評。今天鵜鶘在主場迎戰西區霸主灰狼，威廉森全場17投13中，攻下本季新高的36分，助鵜鶘以121：107贏球。

灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）本場因傷缺陣，好消息是麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）傷癒歸隊。兩隊上半場你來我往，英格倫（Brandon Ingram）半場結束前飆進超遠三分球，幫助鵜鶘以7分領先結束上半場。

第三節威廉森肆虐禁區砍下14分，但灰狼替補在本節後段將分差逼近到4分。末節開局鵜鶘拉出一波9：0攻勢，儘管灰狼持續追分，但威廉森回到場後連續打進3球，幫助鵜鶘鎖定勝利。

鵜鶘除了威廉森外，麥凱倫（C.J. McCollum）攻下23分，英格倫砍進20分，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）得到14分13籃板。灰狼方面，唐斯（Karl-Anthony Towns）拿下17分12籃板，康利（Mike Conley）17分7助攻，里德（Naz Reid）攻進17分6籃板。

灰狼是本季聯盟防守最強的球隊，威廉森卻砍下本季新高，他賽後受訪時表示，「我的主要目標是幫助球隊贏球，贏球能治癒一切。從湖人的比賽能學到很多東西，我覺得我們的回應非常棒。」

鵜鶘 灰狼 Zion Williamson

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