NBA／湖人放眼隊史第18冠 先掛季中錦標賽錦旗過乾癮

湖人隊日前在首屆季中錦標賽擊敗溜馬拿下冠軍，不僅球員、教練都各獲得50萬美元的冠軍獎金，也拿下聯盟史上首面季中錦標賽冠軍錦旗以及NBA盃冠軍獎盃，而湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）也在今天表示，球隊的目標仍是在本賽季結束後，掛上隊史第18面的冠軍錦旗。

湖人與塞爾蒂克隊目前以拿下17座總冠軍並列聯盟史上最多，不過搶先在塞爾蒂克之前，湖人率先奪得了意義非凡的首屆季中錦標賽冠軍，讓他們在史上最偉大球隊的競爭上，似乎取得些微的領先。

而湖人球團也在今天宣布，將於19日於主場出戰尼克隊的比賽中，掛上季中錦標賽冠軍錦旗，並且為詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）兩位獲選季中錦標賽最佳五人的球員進行表揚儀式。

儘管掛上的並非是最期待的總冠軍旗幟，屆時湖人球團也將會想辦法讓季中錦標賽旗幟與總冠軍旗幟的懸掛做出區隔，但湖人總冠佩林卡就直言，這面冠軍錦旗更加強了他們想爭奪隊史第18冠的決心，「我們有著永遠不滿足的願望和熱情，希望將第18面冠軍錦旗帶回到這裡。」