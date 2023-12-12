NBA／波格丹諾維奇40分紀錄之夜 金塊菜鳥搶鋒頭獵老鷹

近期在兩大傷兵穆雷（Jamal Murray）、葛登（Aaron Gordon）陸續歸隊後卻苦吞3連敗的金塊隊，今天在作客老鷹隊主場的比賽中，儘管在比賽最後階段一度被老鷹追到僅剩4分差，但靠著約柯奇（Nikola Jokic）與葛登關鍵時刻4罰3中，最終仍是以129：122順利止敗。

金塊在近3場比賽陸續迎回葛登與穆雷兩大傷兵後，卻接連敗給國王、快艇和火箭隊，苦吞賽季最長的3連敗，排名也下滑到西區第4名。而今天作客老鷹主場金塊再度面臨嚴苛挑戰，在首節就被老鷹猛轟36分；但接下來兩節金塊約柯奇、穆雷以及板凳出發的菜鳥史特羅瑟（Julian Strawther）也領軍反撲，在第二、三節率領金塊分別攻下37與38分，一度領先老鷹達到20分之多。

不過老鷹今天陣中手感最火燙的波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）在關鍵時刻挺身而出，先是在第三節尾聲時個人連飆3顆三分球拿下11分，第四節最後2分鐘他再度開砲，連3顆三分球幫助老鷹追到僅剩1分差，不過在老鷹採取犯規戰術凍結時間，並將約柯奇送上罰球線後，波格丹諾維奇卻接連2次三分線外出手都彈框而出，最終也讓金塊以7分差距帶走勝利，終止3連敗。

金塊今天以約柯奇攻下25分8籃板8助攻表現最佳，剛歸隊的穆雷以及葛登則分別有29分9籃板與18分12籃板演出，史特羅瑟則是扮演板凳暴徒上場28分鐘就投進6顆三分球拿下22分還有5次抄截演出，成為金塊今天一大收穫。

至於老鷹則是以波格丹諾維奇投進10顆三分球拿下40分表現最佳，他也成為繼「神經刀」史密斯（JR Smith）後，史上第二位從板凳出發並投進10顆三分球拿下40分的球員。