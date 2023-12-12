NBA／季中錦標賽最佳5人出爐 湖人詹皇和AD攜手入選

首屆季中錦標賽上周落幕，由詹姆斯（Lebron James）領軍的湖人贏下冠軍，聯盟今天公布錦標賽最佳五人，湖人球星詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）毫無懸念都入選。

季中錦標賽最佳五人除了詹姆斯和戴維斯外，還有公鹿前鋒安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、太陽前鋒杜蘭特（Kevin Durant）及溜馬後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。

The All-Tournament Team for the inaugural NBA In-Season Tournament!



🏆 Giannis Antetokounmpo (@Bucks)

🏆 Anthony Davis (@Lakers)

🏆 Kevin Durant (@Suns)

🏆 Tyrese Haliburton (@Pacers)

🏆 LeBron James (@Lakers) pic.twitter.com/aTlUh0J3gt — NBA (@NBA) 2023年12月11日

除了這5人外，還有6位球員獲選票，但沒有入選，包含鵜鶘前鋒英格倫（Brandon Ingram）、金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）、國王後衛福克斯（De'Aaron Fox）、公鹿後衛里拉德（Damian Lillard）、塞爾提克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）及溜馬中鋒透納（Myles Turner）。

據ESPN報導，湖人為了紀念首座季中錦標賽冠軍，將在球場掛上冠軍旗幟，會在12月19日主場對上尼克時公開。