聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／季中錦標賽最佳5人出爐 湖人詹皇和AD攜手入選
首屆季中錦標賽上周落幕，由詹姆斯（Lebron James）領軍的湖人贏下冠軍，聯盟今天公布錦標賽最佳五人，湖人球星詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）毫無懸念都入選。
季中錦標賽最佳五人除了詹姆斯和戴維斯外，還有公鹿前鋒安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、太陽前鋒杜蘭特（Kevin Durant）及溜馬後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。
除了這5人外，還有6位球員獲選票，但沒有入選，包含鵜鶘前鋒英格倫（Brandon Ingram）、金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）、國王後衛福克斯（De'Aaron Fox）、公鹿後衛里拉德（Damian Lillard）、塞爾提克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）及溜馬中鋒透納（Myles Turner）。
據ESPN報導，湖人為了紀念首座季中錦標賽冠軍，將在球場掛上冠軍旗幟，會在12月19日主場對上尼克時公開。
2023-24 NBA即時比分
▪湖人、溜馬爭奪首屆季中錦標賽冠軍！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言