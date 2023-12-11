NBA／避免哈登、衛少同時搭檔 快艇找出最強攻守效率模式

在哈登（James Harden）重磅加入快艇之後，球隊一度連吞6敗，攻守兩端的失衡加上四巨頭的搭配效應不彰，也引來外界無止盡的批判和訕笑。

不過快艇很快就做出調整，透過重新塑造四巨頭的使用模式，特別是在衛斯特布魯克（Russell Westbrook）主動要求打替補之後，這種犧牲小我成就團隊的概念發酵，讓快艇在最近11場比賽中取得8勝3敗的成績，勝率終於回到5成關卡，排名來到西區第9，且過程中還先後擊敗金塊、國王、獨行俠等西區前段班球隊。

快艇在這波11戰8勝期間，雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）、哈登同時搭配祖巴茲（Ivica Zubac）和曼恩（Terance Mann），在182分鐘內的進攻效率119.2，防守效率106.2，淨效率值達+12.9。

此外，當哈登和衛斯特布魯克分別錯開去跟雷納德、喬治、祖巴茲（Ivica Zubac）、泰斯（Daniel Theis）、鮑威爾（Norman Powell）等其他球員混搭時，快艇同樣可以展現優異的攻守效率。

「我們仍在尋找贏球的方法。整場48分鐘的比賽也許不完全是美好，但我們仍是在終結比賽的過程中取得一些成功。我認為這對像我們這種還在學習取勝的球隊來說，就是一種正面積極的訊號。」喬治說。

哈登也表示：「我們正在彼此了解，相互融合。」至於雷納德則說，「儘管我們在進攻端天賦滿滿，但我們還是想先成為一支頂尖防守球隊。」

數據顯示，在衛斯特布魯克回到替補之後，快艇的防守效率是聯盟佼佼者，進攻效率在中段班，在防堵對手外線方面，快艇也是睥睨其他球隊。

這其中最大改變關鍵還是減少哈登與衛斯特布魯克的同時上場時間，因為在快艇本季至少一起打150分鐘的組合之中，雙MVP的搭檔表現可說是最差。

有鑑於此，12月6日對衛冕軍金塊的硬仗，總教練泰隆魯（Tyronn Lue）特別嘗試在比賽中將兩人完全分開使用。衛斯特布魯克在第四節前5分鐘拿下5分，還送出一記關鍵火鍋；哈登隨後接手得到7分，快艇逐漸拉開比分，鎖定勝利。

「我喜歡我們所處的位置和目前的態勢，而我們只會變得更好。我必須說，擊敗金塊的那場比賽確實是我們朝著正確方向所邁出的一大步。」泰隆魯說。