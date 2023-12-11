NBA／詹皇重申想當賭城新球隊老闆 沃神曝私下積極運作

詹姆斯（LeBron James）在「賭城」拉斯維加斯，幫助湖人奪下史上首屆季中錦標賽冠軍。先前有消息指出，聯盟2025年可能增加2支新球隊，賭城是熱門地點。詹姆斯受訪時也再度重申，想成為賭城新球隊老闆。

詹姆斯直言，把一支球隊帶來賭城的熱情沒有改變，《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）也透露，「詹姆斯在幕後積極參與，定期與顧問開會，計畫一支球隊的樣貌、運作方式及財務如何安排。」

詹姆斯目前是芬威體育集團股東，該集團擁有MLB波士頓紅襪隊、NHL匹茲堡企鵝隊及英超利物浦隊。自2021年以來，詹姆斯一直積極參與集團事務，今年更增加股份。

前NBA球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）日前受訪時也直言，希望未來擁有NBA球隊，無論湖人巨星詹姆斯是否合資，他都想參與賭城新球隊的經營。