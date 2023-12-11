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NBA／比爾回歸倒數 太陽「3巨頭」有望合體戰勇士
太陽隊終於要迎接「完全體」，後場大將比爾（Bradley Beal）歸隊倒數，有機會台灣時間周三對上勇士隊復出，首度和杜蘭特（Kevin Durant）及布克（Devin Booker）聯手。
比爾離開待了11季的巫師隊，本季轉戰太陽，但只打3場就因背傷缺戰，從台灣時間11月13日後就沒再上陣，一休就將近一個月。不過根據美國媒體報導，比爾已經準備回歸，布克稱比爾「沒有問題」，太陽教頭佛蓋爾（Frank Vogel）也說比爾「看起來很好」。
比爾是因背傷進入傷兵名單，唯一出賽的3戰，他平均繳出17.3分、5.3籃板；比爾唯三出賽的場次，布克剛好沒出賽，太陽「三巨頭」本季還不曾搭配，周三有機會合體，避免吞下3連敗。
除比爾養傷多時，布克本季也打打停停，太陽目前12勝10敗暫排西區第7。
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