快訊

華航赴日班機擋風玻璃出現裂痕 轉降大阪153旅客均安

獨／新北選前之夜藍綠白開搶 「最夯場地」半年前就被這政黨搶走

恭喜！鍾沛君直播親揭懷孕喜訊 預產期明年5月盼台灣換藍天

NBA／甩「薪水小偷」之名準備復出 主帥讚比爾：他看起來很棒

中央社／ 台北11日電
本季年薪近4700萬美元的比爾，加入太陽之後僅出賽3場。 美聯社
本季年薪近4700萬美元的比爾，加入太陽之後僅出賽3場。 美聯社

根據美國媒體NBC報導，鳳凰城太陽三巨頭之一的比爾（Bradley Beal），在因傷缺席1個月後，沒意外將於後天（13日）主場對金州勇士的比賽中復出。

這場比賽也將是太陽3大射手，杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、比爾在本季例行賽首度一起出賽。

太陽本季例行賽目前以12勝10敗暫居西區第7，而且已吞下2連敗。最大的問題還是傷兵潮不斷，杜蘭特缺席3場、布克缺席9場，而準備傷癒歸隊的比爾更僅出賽3場。

根據美國媒體報導，太陽總教練伏格爾（Frank Vogel）在接受訪問時透露，「比爾看起來很棒，他沒有什麼問題了。」

太陽在今年暑假交易來比爾，組成驚人的進攻三巨頭，但比爾過往的背傷再度發作，從11月13日後就沒能再出賽，在他替太陽打的3場比賽，平均可攻下17.3分、5.3籃板。

比爾本季年薪高達4674萬美元，卻始終無法替球隊帶來實質幫助，也被外界質疑是「薪水小偷」，他過去4個賽季效力於華盛頓巫師時，出賽場次分別只有57、60、40、50場。

幸好比爾復出的對手金州勇士近況也不佳，讓太陽三巨頭可以趁機磨合練手感。勇士本季例行賽10勝12敗暫居第11名，連附加賽席次都沒有。

延伸閱讀

NBA／全力詹飆31分、里夫斯關鍵三分 湖人射落太陽晉4強

NBA／季中錦標賽8強上演經典詹杜對決 KD：很興奮

NBA／死神終結者！封鎖偶像杜蘭特 金塊小將：一直認真研究

NBA／總得分衝進史上前10名 杜蘭特：這說明我正在變老

相關新聞

NBA／抨擊湯普森沒進步過 亞瑞納斯：空有4冠仍只是定點射手

湯普森（Klay Thompson）一直是聯盟頂級射手，不過本季狀態下滑，受到許多媒體及球迷批評。退役球星「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）更直言，「湯普森進入聯盟後沒進步。」

NBA／比爾回歸倒數 太陽「3巨頭」有望合體戰勇士

太陽隊終於要迎接「完全體」，後場大將比爾（Bradley Beal）歸隊倒數，有機會台灣時間周三對上勇士隊復出，首度和杜...

NBA／布朗尼大學初登場上演「追魂鍋」 詹皇現場見證：重要里程碑

NBA超級球星詹姆斯19歲的兒子布朗尼（Bronny James），在訓練時發生心臟驟停不到5個月的時間後，今天完成他大學籃球生涯的處女秀。

NBA／批威廉森不努力奔跑 歐尼爾：沒有偉大球星的眼神

鵜鶘在季中錦標賽慘敗湖人，威廉森（Zion Williamson）表現備受外界批評，傳奇名將歐尼爾（Shaquille O'Neal）也提出看法。 威廉森該場比賽只得到13分2籃板，鵜鶘遭湖人一

NBA／甩「薪水小偷」之名準備復出 主帥讚比爾：他看起來很棒

根據美國媒體NBC報導，鳳凰城太陽三巨頭之一的比爾（Bradley Beal），在因傷缺席1個月後，沒意外將於後天（13日）主場對金州勇士的比賽中復出。

NBA／支持季中錦標賽彩色地板 總裁席佛：總冠軍賽也可發想創意

隨著湖人7連勝風光奪冠，NBA本季首創的季中錦標賽圓滿落幕。儘管比賽中各隊所啟用的色彩鮮豔特殊地板曾經引發不少討論甚至批評，但總裁席佛（Adam Silver）卻是對這樣的比賽變化有所讚賞。 「

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。