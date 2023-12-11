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NBA／巴克利「跳船說」嘲笑勇士 湯普森回嗆：他不懂奪冠有多難

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森。 美聯社
湯普森。 美聯社

傳奇名將巴克利（Charles Barkley）是著名的勇士黑粉，目前勇士戰績10勝12敗，西區排名第11。巴克利日前提出「跳船說」嘲笑勇士的困境，沒想到這番言論被湯普森（Klay Thompson）注意到，他回嗆巴克利，「不懂得拿冠軍有多困難。」

巴克利今年不斷提到勇士完蛋了，不再是爭冠球隊。他日前在節目上遇到前勇士總管邁爾斯（Bob Myers）時，開玩笑表示，「我想稱讚你，在鐵達尼號號沉船前跳船了。」

對此，湯普森不滿回嗆，「他有稱讚過我們嗎？你認為巴克利能理解贏下一座冠軍有多難？而且是好幾年都這樣做。」

「我們還在競爭中，現在戰績是10勝12敗，還有60場例行賽。他2015年就開始黑我們，所以這樣說不會讓人驚訝。」湯普森說。

勇士 Klay Thompson 巴克利

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