NBA／抨擊湯普森沒進步過 亞瑞納斯：空有4冠還是定點射手
湯普森（Klay Thompson）一直是聯盟頂級射手，不過本季狀態下滑，受到許多媒體及球迷批評。退役球星「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）更直言，「湯普森進入聯盟後沒進步。」
湯普森相當自豪有4座冠軍，與他人吵架時，經常以此作為攻擊點，例如上季與太陽球星布克（Devin Booker）起爭執時，就比出「4」的手勢嘲諷對方，引發不少討論。
不過亞瑞納斯近日在節目上談論灰熊球員貝恩（Desmond Bane）本季的成長時，卻順勢批評湯普森，「以前提到貝恩時，他只是單純的定點射手，但現在是一名全能球員。湯普森這種球員從來沒進步過，對吧？只是一名定點射手，即使有4座冠軍，仍然是定點射手。」
貝恩生涯首季場均只有9.2分，本季灰熊少了莫蘭特（Ja Morant）戰績大幅下滑；但貝恩個人表現大幅成長，他場均出手來到生涯新高的19.3次，命中率仍有46.6%，攻下生涯新高的24.6分、5.1助攻。
2023-24 NBA即時比分
▪湖人、溜馬爭奪首屆季中錦標賽冠軍！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言