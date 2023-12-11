NBA／抨擊湯普森沒進步過 亞瑞納斯：空有4冠還是定點射手

湯普森（Klay Thompson）一直是聯盟頂級射手，不過本季狀態下滑，受到許多媒體及球迷批評。退役球星「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）更直言，「湯普森進入聯盟後沒進步。」

湯普森相當自豪有4座冠軍，與他人吵架時，經常以此作為攻擊點，例如上季與太陽球星布克（Devin Booker）起爭執時，就比出「4」的手勢嘲諷對方，引發不少討論。

不過亞瑞納斯近日在節目上談論灰熊球員貝恩（Desmond Bane）本季的成長時，卻順勢批評湯普森，「以前提到貝恩時，他只是單純的定點射手，但現在是一名全能球員。湯普森這種球員從來沒進步過，對吧？只是一名定點射手，即使有4座冠軍，仍然是定點射手。」

貝恩生涯首季場均只有9.2分，本季灰熊少了莫蘭特（Ja Morant）戰績大幅下滑；但貝恩個人表現大幅成長，他場均出手來到生涯新高的19.3次，命中率仍有46.6%，攻下生涯新高的24.6分、5.1助攻。